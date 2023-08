Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2023 - 18:57 Compartilhe

Fundos hedge como Appaloosa, Third Point e Pershing Square abriram novas posições ou aumentaram suas participações em ações de gigantes de tecnologia e de semicondutores durante o segundo trimestre, de acordo com seus últimos registros protocolados na Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana).

Os documentos apresentam as participações acionárias dos investidores no fim do trimestre mais recente, bem como o tamanho e o valor de mercado de suas posições.

