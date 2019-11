Fundo Pátria vende empresa de energia por R$ 3,5 bilhões

O Pátria Investimentos anunciou ontem a venda da Argo Energia, dona de 1,4 mil quilômetros de linhas de transmissão que cortam os Estados do Maranhão, Piauí e Ceará, para os grupos Energía Bogotá, da Colômbia, e Rede Eléctrica, da Espanha. O valor do negócio é de R$ 3,5 bilhões.

A transação está sujeita às aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Interligado

Criada pelo Pátria Infraestrutura em 2016 e com os fundos geridos pela gestora brasileira e pelo fundo soberano Temasek como acionistas, a Argo é uma empresa brasileira de transmissão de energia que atua na expansão do Sistema Interligado Nacional, atuando como um elo entre os centros de geração, distribuição e consumo de eletricidade.

A companhia tem três concessões de transmissão elétrica, nos Estados do Ceará, Maranhão, Piauí, Minas Gerais e Rondônia, que totalizam receita contratada de aproximadamente R$ 600 milhões.

Os acionistas da Argo Energia foram assessorados pelo pela Bank of America Merril Lynch, Itaú BBA e pelo escritório Mattos Filho Advogados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.