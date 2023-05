Fundo para agricultura sustentável acumula US$ 13 bilhões

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/05/2023 - 20:40 Compartilhe

O fundo para promover uma agricultura mais sustentável e respeitosa com o meio ambiente acumula US$ 13 bilhões (R$ 64,5 bilhões), anunciaram, nesta segunda-feira (8), os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos, responsáveis pela iniciativa.

A Missão de Inovação Agrícola (AIM) pelo Clima, lançada em 2021 pelos dois países, supera a meta de US$ 10 bilhões (mais de R$ 49 bilhões) para a COP28, que os Emirados irão sediar em novembro.

“As mudanças climáticas continuam afetando as práticas agrícolas em todos os países, e é necessário um compromisso global forte para enfrentar os desafios”, disse o secretário de Agricultura dos EUA, Tom Vilsack, que participou com a ministra de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente dos Emirados, Mariam bint Mohammed Almheiri, de uma reunião de cúpula sobre esta iniciativa, que acontece nesta semana em Washington.

Entre um quarto e um terço das emissões globais de gases do efeito estufa são procedentes do sistema alimentar, do desmatamento (para usar as terras em cultivos), das emissões de metano da pecuária e da energia associada às cadeias de abastecimento, assim como a usada pelos consumidores para armazenar e preparar comida. Além disso, as mudanças climáticas ameaçam a segurança alimentar em todo o mundo com fenômenos meteorológicos extremos, como ondas de calor e seca.

Os projetos atuais do fundo incluem o desenvolvimento de novos fertilizantes, cuja produção consome menos combustíveis fósseis, e o retorno a uma “agricultura regenerativa”, que respeite o solo e a biodiversidade. Ferramentas baseadas na inteligência artificial também estão sendo desenvolvidas.

“Os agricultores negros, indígenas e de baixa renda também precisam de acesso a essa inovação”, declarou o ex-vice-presidente americano Al Gore na abertura do encontro.

O fórum conta com novos parceiros, como Argentina, Guatemala, Índia, Panamá, Paraguai, Sri Lanka e Fiji, totalizando mais de 500 membros.

