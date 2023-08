Fundo Global reduz preço de tratamento contra aids

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/08/2023 - 9:36 Compartilhe

O Fundo Global, uma organização internacional de luta contra a aids, tuberculose e malária, anunciou nesta quarta-feira (30) acordos com fabricantes de medicamentos genéricos para reduzir o preço do tratamento do HIV para menos de US$ 45 (R$ 218,70 na cotação atual) por ano.

A redução de 25% no preço do TLD “permitirá aos governos com recursos limitados ampliar o acesso a serviços essenciais de luta contra o HIV”, afirmou o Fundo Global em um comunicado.

A agência luta desde 2002 contra o HIV, a tuberculose e a malária, entre outros, por meio da compra conjunta de medicamentos.

O TLD é um tratamento antirretroviral de comprimido único que combina doses de tenofovir disoproxil fumarato, lamivudina e dolutegravir.

Desde 2018, é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o tratamento preferencial para pessoas com HIV, porque elimina rapidamente o vírus, tem menos efeitos colaterais e é fácil de ministrar.

“Os países mais atingidos pelo HIV enfrentam importantes obstáculos orçamentários, enquanto milhões de pessoas soropositivas ao HIV não têm acesso a um tratamento de qualidade”, disse o diretor-executivo do Fundo Global, Peter Sands, em um comunicado.

“Com a redução do preço do TLD, os governos e outras entidades responsáveis pela implementação de subvenções do Fundo Global poderão ampliar seus programas de tratamento e investir ainda mais na prevenção, salvando, assim, mais vidas, e reduzindo o número de novas infecções”, explicou.

