“Fundo do poço”: ex-jogadores criticam Manchester United após goleada sofrida para o Brentford

(Reuters) – O Manchester United foi alvo de fortes críticas de ex-jogadores depois de sofrer goleada por 4 a 0 diante do Brentford em partida da Premier League no sábado, na segunda derrota em igual número de jogos da equipe sob o comando do novo técnico Erik ten Hag.

O resultado deixou o United na lanterna da tabela de classificação e o holandês Ten Hag se tornou o primeiro técnico desde John Chapman, em 1921, a perder seus dois primeiros jogos no comando do clube.

O comentarista da BBC Chris Sutton disse que o United “chegou ao fundo do poço”, enquanto seu ex-parceiro de ataque Alan Shearer fez duras críticas ao que ele chamou de anos de má administração em Old Trafford.

“É uma bagunça absoluta. São anos de fracasso… há uma falta de liderança e as contratações têm sido terríveis”, disse Shearer no programa Match of the Day, da BBC.

“Vai levar tempo e uma quantia inacreditável de dinheiro para as coisas se acertarem, e muita paciência por parte dos torcedores do Manchester United. Eles estão a quilômetros de distância de onde querem estar.”

O ex-zagueiro do United Gary Neville, que tem criticado os proprietários do time, a família Glazer, disse que os torcedores estão testemunhando a “aniquilação do clube”.

(Por Dhruv Munjal)