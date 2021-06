Fundo do Credit Suisse compra 10 ativos imobiliários do Makro

O fundo imobiliário do Credit Suisse CSHG Renda Urbana comprou 10 ativos imobiliários da rede Makro, localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e Paraíba. A negociação foi fechada em cerca de R$ 203 milhões, com R$ 14,5 milhões pagos em maio como sinal.

As lojas eram pontos do Makro locados a outros varejistas.

“Os imóveis não são operados pelo Makro e estão locados para terceiros, também varejistas de grande porte com atuação nacional”, diz o fato relevante divulgado pelo Credit Suisse no dia 1º de junho.

A transação ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Em fevereiro do ano passado, o Carrefour comprou 30 lojas da rede Makro, por R$ 1,95 bilhão.

Veja também