Fundo disponibiliza mais R$ 5 milhões em apoio a pequenos empreendedores paulistas Empresas com receita entre R$ 30 mil e R$ 165 mil podem solicitar o apoio financeiro a juros mensais de 0,53%.

O Estímulo 2020, primeiro fundo 100% privado destinado aos pequenos negócios afetados pela crise da Covid-19, abriu nova linha de R$ 5 milhões às empresas de todo o estado de São Paulo. Os recursos adicionais resultam do pagamento de empréstimos solicitados pelos empreendedores paulistas desde maio de 2020, quando a iniciativa teve início, cuja inadimplência era de apenas 1,2% até o final de dezembro.

O apoio financeiro pode ser solicitado diretamente no site www.estimulo2020.org, de maneira simples e sem burocracia. O valor máximo da operação deve corresponder a até um mês do faturamento bruto da empresa, que deve variar entre R$ 30 mil e R$ 165 mil. Os juros mensais são de 0,53% e a quitação pode ser realizada em 21 vezes, com carência de três meses para o primeiro pagamento.

Com relação à elegibilidade, os empreendedores devem comprovar a existência de seus negócios há pelo menos dois anos e terem um bom histórico de crédito, o que inclui estar com as contas em dia. Tudo é muito simples e rápido, assim como as orientações sobre medidas a serem adotadas para apresentação de nova solicitação, em caso de não haver condições para o atendimento ao pedido efetuado.

Resultados – Em operação desde maio de 2020 e inspirado nos relief funds dos Estados Unidos, o Estímulo 2020 já concedeu apoio a mais de 800 empreendimentos, ultrapassando R$ 45 milhões. Apenas no Estado de São Paulo foram ofertados mais de R$ 25 milhões. O restante foi distribuído no Rio de Janeiro, Ceará e Minas Gerais, nos quais a iniciativa também está presente.

O resultado de todo esse esforço, que reúne executivos, artistas, empreendedores sociais e empresas, é a sobrevivência dos negócios e a preservação de mais de dez mil empregos até agora.

“Os pequenos negócios são fundamentais para geração de renda e manutenção de postos de trabalho no Brasil. Nosso objetivo é fazer os recursos chegarem a quem precisa, com rapidez e sem burocracia”, diz o empresário Edurardo Mufarej, um dos idealizadores do Estimulo 2020, enfatizando: “Temos vocação para ser um motor importante nessa fase de recuperação econômica”.

Adicionalmente ao suporte financeiro, o Estímulo 2020 oferece ferramentas para capacitação profissional em temas como Gestão, Educação Financeira, Empreendedorismo, Inovação e Marketing Digital.

