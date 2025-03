Fundo de Quintal leva música brasileira aos Estados Unidos

A turnê pelos Estados Unidos do tradicional grupo de samba Fundo de Quintal termina neste domingo (23) em Los Angeles. Referência histórica da música brasileira, o grupo, formado na década de 70, atraiu público por onde passou. As apresentações de Sereno, Ademir Batera, Márcio Alexandre, Junior Itaguay e Tiago Testa, começaram na sexta-feira (14) em Nova York, seguiram para Boston e depois Miami.

O grupo também fez shows na capital, Washington, e em Houston.

Jovens estudantes

Além da turnê, no dia 17, os músicos tiveram um encontro cultural na Ronald W. Reagan/Doral Senior High School, em Doral, na Flórida, onde conversaram com estudantes bilíngues participantes do projeto Que Beleza Brasil!. A iniciativa busca fortalecer a integração das novas gerações com a cultura brasileira. O grupo teve oportunidade de compartilhar suas histórias e mostrar a importância do samba no Brasil e no cenário internacional.

“Foi uma troca de energia muito gostosa, a gente poder falar de samba, do surgimento do grupo Fundo de Quintal para os estudantes, uma troca de energia muito boa. Primeiro, a surpresa de nós, do grupo Fundo de Quintal, ao ver que há interesse da nova geração em saber como começou tudo. Segundo, é saber que, seja em qualquer canto do planeta, tem muita gente querendo saber do grupo Fundo de Quintal. Isso para a gente é surpreendente e prazeroso. A rapaziadinha estava muito a fim de saber como cada um teve o primeiro contato com a música. Eu, Sereno e Ademir respondemos, a pergunta foi muito boa e foi bom saber que estavam interessados nisso”, disse Junior Itaguaypor meio de áudio.

Para Sereno, de 84 anos, um dos fundadores do Fundo de Quintal, a turnê representou um sentimento profundo.

“Isso aí é simplesmente maravilhoso. O Fundo de Quintal tem esse direito de fazer uma palestra com jovens que estão começando a vida e querem galgar algo de útil e dessa nossa cultura. Foi radiante, não tem elogio maior a se fazer”, afirmou Sereno.

Constatar o envolvimento do público nas composições que marcam a história do grupo como, Lucidez, A Amizade e O Show Tem Que Continuar, que atravessam gerações, foi um dos destaques da turnê para Tiago Testa. “Maravilhoso a gente ver o povo cantando o nosso samba, cantando nossas músicas, também tem muito brasileiro aqui nos Estados Unidos. Uma experiência nova, mais uma para o currículo, mais uma para a história, graças a Deus, e ao Fundo de Quintal”, disse Tiago Testa à Agência Brasil.

O músico contou o que representa para ele integrar esse tradicional grupo de samba.

“Ser do Fundo de Quintal é como se eu jogasse na seleção brasileira. É uma experiência maravilhosa. É o maior grupo do universo. Costumo dizer que estou sonhando ainda por estar aqui, responsabilidade imensa, é uma alegria, é tudo junto. Uma ansiedade, aquele friozinho na barriga. É maravilhoso!”, afirmou.

Ausência

Essa viagem não teve a presença de Bira Presidente, líder do bloco Cacique de Ramos, em cujas as rodas de samba surgiu o grupo, do qual é também um dos fundadores. O encerramento da turnê coincide com o aniversário de 88 anos de Bira, personagem importante na história do Fundo de Quintal. “Bira é um cara que no grupo faz falta. Infelizmente, a saúde o impediu de estar presente, mas Deus é pai e está de ronda”, completou, confiante na recuperação do amigo. Sereno também é fundador do Fundo de Quintal.

Perto de completar 50 anos, as rodas de samba do Fundo de Quintal, na sede do Cacique de Ramos, na zona norte do Rio, têm tradição de reunir desde o começo estrelas da música brasileira como Almir Guineto, Beth Carvalho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho e Sombrinha.

O grupo é também reconhecido como inovador. Ubirany, também fundador, foi o criador do repique de mão, que é uma característica do Fundo de Quintal, levando outros grupos a usarem o instrumento. Além do repique de mão, o tantã e o banjo com cabo de cavaquinho, esse criado por Almir Guineto, outro fundador, são inovações do grupo, que, entre tantos prêmios, conquistou um Grammy Latino.