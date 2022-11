Fundo de pensão do Canadá investirá de R$2,5 bi na V.Tal, diz Oi

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 25/11/2022 - 9:27 Compartilhe

(Reuters) – A Oi comunicou nesta sexta-feira que foram fechados acordos segundo os quais a V.Tal, empresa de fibra ótica na qual a companhia tem participação, receberá um aporte de 2,5 bilhões de reais do Canada Pension Plan Investment Board.

De acordo com o fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o aporte se dará por meio de aumento de capital na V.Tal, a um preço de emissão de 1,42 real por ação, que será subscrito e integralizado em dinheiro pelo BTG Pactual Infraco Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, com recursos do fundo de pensão canadense.

“Os recursos… serão utilizados pela V.tal para a implantação, em novos domicílios, de internet de fibra ótica e a execução de aquisições selecionadas, além do desenvolvimento de novas linhas de negócio relacionadas principalmente à infraestrutura digital”, afirmou a Oi.

(Por Paula Arend Laier)

