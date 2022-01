Fundo de pensão britânico diz haver falta de ação sobre colapsos de barragens no Brasil

LONDRES (Reuters) – O fórum do Fundo de Pensão da Autoridade Local do Reino Unido disse nesta terça-feira que estava se engajando com as mineradoras Vale e BHP após os rompimentos das barragens de Brumadinho e Samarco no Brasil, mas estava “consternado” com o ritmo lento de ajuda para as comunidades.

“Nos últimos três anos, a LAPFF (na sigla em inglês) se engajou com a Vale e a BHP após os rompimentos das barragens de Brumadinho e Samarco e continua consternada com a falta de progresso no atendimento das necessidades dos membros da comunidade afetada”, disse o LAPFF em um comunicado.

A Vale disse na semana passada que espera aportar cerca de 9 bilhões de reais em 2022 em reparações relacionadas ao rompimento da barragem de Brumadinho. Esse valor não inclui o que a empresa gastará em indenizações individuais, que estão sendo negociadas.

(Por Carolyn Cohn)

