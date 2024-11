Fundo climático de ‘perdas e danos’ iniciará repasses em 2025

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/11/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 12 NOV (ANSA) – O fundo para compensar países vulneráveis por perdas e danos provocados por eventos climáticos extremos começará a distribuir recursos em 2025.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (12) por Mukhtar Babayev, presidente da COP29, cúpula ambiental que acontece em Baku, capital do Azerbaijão, até 22 de novembro.

O mecanismo foi instituído em 2022, na COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito, separadamente do fundo de US$ 100 bilhões por ano prometido pelos países ricos a nações emergentes, que nunca deslanchou.

O objetivo do fundo de perdas e danos é compensar países pobres por prejuízos provocados pela crise climática, que se deve em grande parte à poluição emitida pelas maiores economias do mundo.

“Isso significará reconstruir casas destruídas e realocar pessoas desabrigadas”, declarou Babayev, acrescentando, por outro lado, que o trabalho ainda não está concluído.

“Agora o fundo precisa identificar os projetos aos quais será repassado o apoio tão esperado. Todos os países que prometeram dinheiro devem completar seus acordos de contribuição, e nós pedimos maior empenho para satisfazer às necessidades urgentes das mudanças climáticas”, acrescentou o presidente da COP29.

(ANSA).