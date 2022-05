Fundo bareinita Investcorp encerra negociações com Milan

MILÃO, 26 MAI (ANSA) – Mohammed Al Ardhi, chefe do fundo de investimentos bareinita Investcorp, confirmou em suas redes sociais que encerrou as negociações para tentar adquirir o Milan.

“Discutimos com a Elliott sobre um potencial investimento no Milan. Como pode acontecer nestes casos, um acordo comercial não foi alcançado e decidimos de comum acordo encerrar as negociações”, informou o empresário.





Com a saída da Investcorp, a empresa norte-americana de investimentos RedBird Capital Partners está mais perto de adquirir o tradicional clube italiano. O fundo avalia o Milan em cerca de 1,3 bilhão de euros.

A empresa, que administra por volta de US$ 4,5 bilhões de capital e é uma investidora do Fenway Sports Group, pretende manter a Elliott na equipe lombarda com uma participação minoritária, condição que teria agradado bastante os atuais proprietários do Milan.

A arrancada da RedBird Capital Partners, grupo fundado em 2014 por Gerry Cardinale, começou depois de o período de exclusividade da Investcorp ter acabado. (ANSA).