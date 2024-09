Fundecitrus reduz estimativa de produção de laranja o cinturão de SP e MG

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/09/2024 - 18:06 Para compartilhar:

São Paulo, 10 – O Fundecitrus revisou para baixo a estimativa para a safra de laranja 2024/25 no cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais. O volume esperado é de 215,78 milhões de caixas de 40,8 quilos, redução de 16,6 milhões de caixas, 7% a menos do esperado em maio.

“A redução se deve ao menor tamanho dos frutos, por causa do clima quente e seco. As condições climáticas previstas em maio para os primeiros quatro meses da safra foram ainda piores, com volume de chuvas 31% inferior ao esperado”, justificou o Fundecitrus, em nota. “Além disso, as temperaturas elevadas durante o outono e o inverno intensificaram a evapotranspiração, agravando a severidade da seca. As temperaturas mais altas também aceleraram a maturação dos frutos, levando a um ritmo de colheita mais rápido”, acrescentou.

Conforme o Fundecitrus, em meados de agosto, cerca de 45% da safra estava colhida, ante aproximadamente 30% na média histórica.

Na nota, o gerente-geral do Fundecitrus, Juliano Ayres, disse que a próxima atualização de safra vai trazer dados mais precisos sobre a quarta florada. “O volume da quarta florada é muito mais expressivo nesta safra do que nas anteriores. Nas próximas semanas, vamos fazer um levantamento de campo para apurar o índice de pegamento e tamanho desses frutos”, contou.

Ainda conforme o Fundecitrus, como o tamanho médio dos frutos diminuiu de 169 gramas para 155 gramas, agora são necessários 264 frutos para compor uma caixa de 40,8 kg, 23 laranjas a mais do que o projetado em maio. A taxa de queda de frutos está reestimada em 17,10%, índice inferior ao projetado em maio, que era de 18,50%.