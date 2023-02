Fundecitrus eleva em 0,7% previsão de safra de laranja 2022/23 de SP e MG

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 15:23 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A safra de laranja 2022/23 do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro foi estimada nesta sexta-feira em 316,23 milhões de caixas de 40,8 kg, volume 0,7% maior do que o projetado em dezembro de 2022, apontou relatório da instituição de pesquisa Fundecitrus.

O aumento se deve principalmente à produção da variedade Pera Rio, que se aproxima do encerramento da colheita com produtividade acima do esperado.

“As chuvas volumosas que ocorreram nos últimos dois meses poderiam ter aumentado ainda mais a safra, uma vez que contribuíram para o crescimento e aumento do peso das laranjas. Porém, a alta frequência e forte intensidade das precipitações também acentuaram significativamente a queda prematura dos frutos…”, disse o Fundecritrus.





Por isso, a safra reestimada ainda fica 0,2% abaixo da projetada inicialmente, em maio de 2022.

(Por Roberto Samora)

