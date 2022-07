Fundamentos do café são positivos, mas recessão pode reduzir preços, diz HedgePoint

NOVA YORK (Reuters) – Os fundamentos do mercado de café permanecem positivos em meio à menor disponibilidade de grãos desde 2008, mas os preços podem cair se a economia global entrar em recessão, disse a HedgePoint Global Markets em relatório divulgado nesta terça-feira.

A corretora e consultoria afirmou que a relação estoque-uso, indicando o nível de oferta no mercado global de café, cairá para cerca de 40% na temporada 2022/23 (outubro a setembro). Esse seria o menor patamar desde 2008/09.

O clima adverso na temporada passada resultou em um déficit de 7,2 milhões de sacas no mercado.

“Mas as perspectivas macroeconômicas estão compensando esses fundamentos positivos, e não é a primeira vez” que isso acontece, disse a analista Natalia Gandolphi no relatório, acrescentando que durante as últimas quatro recessões globais os preços do café caíram 13% em média.

Na última recessão global, em 2008/09, os preços do café caíram 12%, disse ela.

Os contratos futuros de café arábica na ICE U.S. caíram para o nível mais baixo em nove meses na sexta-feira, com os fundos liquidando posições compradas, temendo taxas de juros mais altas e uma possível recessão. Os preços se recuperaram parcialmente na segunda-feira em negociações voláteis.

A HedgePoint Global Markets cortou suas estimativas para a produção de café na Colômbia (13,2 milhões de sacas), Honduras (6,3 milhões de sacas) e Vietnã (31,7 milhões de sacas) neste mês devido a problemas climáticos e altos custos de fertilizantes.

A consultoria vê o saldo da oferta global em um pequeno superávit de 0,3 milhão de sacas em 2022/23 (outubro-setembro).

(Reportagem de Marcelo Teixeira)