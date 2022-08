Fundamental, Igor Vinícius se destaca em classificação do São Paulo na Sul-Americana

Parceria Lance & IstoÉ 11/08/2022 - 6:00 Compartilhe

Igor Vinícius impediu que o São Paulo voltasse para a casa com uma possível eliminação. O lateral-direito foi o autor do único gol do Tricolor no tempo normal na partida contra o Ceará, válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.



> ATUAÇÕES: Patrick cumpre papel de herói e coloca o São Paulo na semifinal da Sul-Americana



> Veja tabela da Copa Sul-Americana

Mesmo que o Tricolor tenha perdido por 2 a 1, a decisão ficou nos pênaltis – por conta do gol de vantagem que Nikão garantiu no jogo de ida.

Embora o camisa 2 tenha falhado na cobrança em que ficou responsável, apresentou números que se tornaram decisivos na partida e garantiram um dos principais destaques do confronto em seu nome.

Além do gol, foi responsável por dois passes decisivos. Um em específico chamou atenção. Ainda no primeiro tempo, uma boa jogada que partiu dos seus pés quase deu chance para Galoppo abrir o placar. Se o argentino não tivesse perdido a oportunidade, seria um golaço para o Tricolor.

Também foi bem nos dribles. Dos cinco que tentou, saiu com sucesso em três – sem sofrer nenhum. E não para por aí! Nos duelos no chão, o aproveitamento também teve um saldo positivo.

Dos 10 que se envolveu, saiu com vantagem em 8. Isto é, em 80% das disputas. Nas ações defensivas, mesma história: realizou 14 durante todo o confronto.

Estes números apontam algo que o atleta demonstra há algumas partidas: está é, de fato, sua melhor temporada com a camisa do Tricolor paulista. Tanto ofensivamente quanto defensivamente, consegue se garantir.

No elenco de Ceni, Igor Vinícius disputa a posição com um dos nomes de mais peso: Rafinha. O veterano, por sua vez, ficou de fora do encontro com o Ceará devido a um estiramento na coxa diagnosticado nas vésperas da partida.

Porém, muito do crescimento do camisa 2 se deve a Rogério Ceni. Com a necessidade de rotatividade elenco – por conta do calendário apertado do São Paulo – e da adoção de um sistema tático moldado com base em três zagueiros no setor defensivo, o jovem jogador começou a ganhar cada vez mais espaço na lateral.

Esta temporada, por exemplo, já superou toda a temporada de 2022. Este ano, já foram seis assistências e três gols marcados. No último, cinco assistências e dois gols.

Isso tudo acendeu um novo olhar para uma possível renovação de vínculo do atleta com o São Paulo. Seu contrato vai até o final desta temporada.

Até então, de acordo com o que foi revelado pelo LANCE! anteriormente, as conversas a respeito de uma possível renovação estavam paralisadas.

O L! já havia confirmado antes a existência de uma proposta feita pelo clube, que teria sido negada. Os agentes de Igor Vinícius informaram que o jogador foi sondado por pelo menos dois clubes da Espanha, além de outras equipes do futebol brasileiro.

Porém, na zona mista após a vitória da equipe no jogo de ida das quartas na Copa Sul-Americana, o lateral-direito revelou que uma futura renovação de vínculo com o Tricolor está cada vez mais próxima.

Após a classificação, portanto, ressaltou ainda mais sua vontade de ser campeão pelo clube.

– Objetivo real é ser campeão. A gente está numa semifinal agora, duas partidas muito difíceis, mas a gente sabe que, se encararmos com seriedade esses dois jogos, temos uma oportunidade muito grande de fazer uma final. Estamos a três jogos de uma final. Com esse espírito que estamos, espero que a gente consiga isso – disse em entrevista à Conmebol TV.

O São Paulo agora retorna seu foco para o Campeonato Brasileiro. No domingo (14), encontra o Red Bull Bragantino no estádio do Morumbi. Caso Rafinha não retorne, Igor Vinícius deve ser uma peça importante para que o time consiga se reerguer na tabela da competição.

E MAIS:

E MAIS: