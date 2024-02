Fundadora do Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato, morre aos 97 anos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/02/2024 - 9:22 Para compartilhar:

Na madrugada desta segunda-feira, 12, morreu em Franca (SP) a fundadora do grupo Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato. As informações foram apuradas e divulgadas pela EPTV, afiliada da TV Globo no interior de São Paulo.

Luiza faleceu aos 97 anos em casa por causas naturais. Vale lembrar que ela é tia da empresária Luiza Helena Trajano.

O velório ocorrerá às 10h no Velório São Vicente e o enterro será no Cemitério da Saudade, às 16h.

Luiza fundou juntamente com o marido em 1957 a primeira loja da rede varejista.

Todas as lojas da empresa em Franca ficarão fechadas nesta segunda-feira, em luto.

