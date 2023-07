Fundador que vendeu banco de investimentos para o SVB tem permissão para recomprá-lo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 16:13 Compartilhe

O fundador do banco de investimentos do Silicon Valley Bank (SVB), Jeff Leerink, obteve a aprovação do tribunal de falências dos EUA para recomprar o negócio por até US$ 130 milhões, de acordo com relatórios divulgados na quarta-feira, 5. O SVB adquiriu a Leerink Partners em 2018 por US$ 280 milhões.

O SVB Financial Group foi liberado pelo tribunal para vender o banco de investimentos do SVB a um grupo de compradores liderados por Leerink. A transação será apoiada por até US$ 100 milhões do Baupost Group, mais US$ 30 milhões em financiamento de um grupo liderado por Leerink, disseram os relatórios, que citam processos judiciais.

Leerink anunciou o plano em 18 de junho, e pretende renomeá-lo como Leerink Partners, com investimento focado em saúde.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias