Fundador do Telegram muda de ideia e agora diz que Telegram não vai restringir canais

MOSCOU (Reuters) – O fundador do Telegram, Pavel Durov, mudou de posição neste domingo, dizendo que o aplicativo de mensagens não vai mais considerar restringir alguns canais se a situação na Ucrânia aumentar, após vários pedidos de usuários para não fazê-lo.

A mudança de posição ocorreu minutos depois que Durov escreveu texto dizendo que os canais do Telegram estão se tornando cada vez mais uma fonte de informações não verificadas e que ele não queria que o aplicativo fosse usado como uma ferramenta para agravar conflitos.

Durov, porém, voltou a pedir aos usuários que tenham cuidado com o que lêem no aplicativo.

Na véspera, o Telegram suspendeu contas de investigados em inquérito do Supremo Tribunal Federal, cumprindo determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Entre as contas suspensas está a do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que já foi alvo de medida semelhante em seus canais em outras redes sociais, como Twitter e YouTube.

Moraes havia determinado o bloqueio de três perfis do Telegram envolvidos em investigação sobre propagação de discurso de ódio e fake news, sob pena de o aplicativo ser retirado do ar em caso de descumprimento.

(Por Anastasia Teterevleva)

Saiba mais