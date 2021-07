Fundador do M5S e ex-premiê da Itália acertam ‘trégua’ em crise

ROMA, 3 JUL (ANSA) – O ex-primeiro-ministro da Itália Giuseppe Conte, apontado como uma peça-chave para refundar o Movimento 5 Estrelas (M5S), e o fundador do partido antissistema, o comediante Beppe Grillo, teriam acertado uma “trégua” para um “grupo político” tentar aproximar as posições de ambos os lados a fim de chegar a um consenso em relação aos pontos de um novo estatuto.

A pedido de alguns membros do M5S, Grillo concordou em cancelar a votação para eleger um novo conselho administrativo e, em vez disso, indicou uma comissão de sete nomes fortes da legenda, incluindo o ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio, e o presidente da Câmara dos Deputados, Roberto Fico, para tratar as mudanças do regulamento.

“Recebi das bancadas parlamentares um pedido de mediação dos atos que vão constituir a nova estrutura normativa do M5S (Estatuto, Carta de Valores, Código de Ética). Por isso, decidi nomear uma comissão de sete pessoas para lidar com as mudanças que são consideradas mais adequadas de acordo com os princípios e valores de nossa comunidade “, escreveu Grillo em seu blog.

A decisão foi tomada em meio à disputa com Conte, que deixou claro que não está disposto em ter o comediante como sua sombra.

Grillo, por sua vez, acusa o ex-premiê de não ter “visão política nem capacidade de gestão” para refundar o movimento.

Apesar disso, o fundador do M5S deu um passo para trás com o anúncio da trégua, que vem após intenso trabalho de mediação de alguns parlamentares, em particular Di Maio, que se encontrou com Grillo e Fico na noite desta sexta-feira (2), um dia depois de se reunir com Conte.

“Espero que a legislatura possa ser concluída porque, de outra forma, a Itália parecerá aos outros países como pouco crível e não confiável”, afirmou o chanceler italiano.

Segundo fontes próximas a Conte, a tentativa de mediação “é bem-vinda” para relançar o M5S e evitar cisões. Além disso, o ex-premiê acredita que a medida será positiva se for útil para dar vida e um novo rumo ao partido, desde que mantenha firme os princípios fundamentais sobre os quais ele já se expressou claramente. (ANSA)

