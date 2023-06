Fundador do grupo Wagner diz que exército russo recua no sul e leste da Ucrânia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2023 - 9:04 Compartilhe

O Exército russo está “se retirando” no leste e sul da Ucrânia, disse o fundador do grupo paramilitar Wagner na sexta-feira (23), contradizendo as afirmações do Kremlin, para quem a contraofensiva de Kiev está fracassando.

“O Exército (russo) está se retirando nas áreas de Zaporizhzhia e Kherson (sul), as Forças Armadas ucranianas estão fazendo (as tropas russas) recuarem”, disse Yevgeny Prigozhin em entrevista publicada no Telegram por seu serviço de imprensa.

“O mesmo está acontecendo em Bakhmut. O inimigo vai penetrar cada vez mais em profundidade em nossa defesa”, acrescentou ele, em alusão à cidade do leste que os russos afirmam ter capturado, mas que as forças ucranianas dizem estar cercando pelos flancos.

“Não há qualquer controle, não há triunfos militares para Moscou”, insistiu Prigozhin.

Os militares russos “se lavam com seu sangue”, disse ele, insinuando as pesadas perdas do Exército.

As afirmações do líder do grupo Wagner – que não foi possível comprovar com fontes independentes – contradizem o presidente Vladimir Putin e seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu, que afirmam que o Exército russo está “repelindo” todos os ataques ucranianos.

O presidente russo repetiu várias vezes nos últimos dias que a contraofensiva ucraniana é um fracasso e que as forças de Kiev sofreram perdas “catastróficas”.

Ontem, Shoigu afirmou que o Exército ucraniano “reduziu suas atividades para se reagrupar”, depois de não conseguir romper a defesa russa.

Prigozhin classificou as declarações vitoriosas do ministro da Defesa como “profundo engano” e acusou o Estado-Maior de “esconder” os problemas das forças russas na frente de batalha.

