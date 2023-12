Fundador do grupo Ineos, Jim Ratcliffe compra 25% do Manchester United

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/12/2023 - 15:20 Para compartilhar:

O fundador, presidente e sócio majoritário do grupo empresarial Ineos, Jim Ratcliffe, fechou um acordo para a compra de 25% do Manchester United, anunciou o clube inglês neste domingo (24).

O acordo prevê que o Ineos terá “a responsabilidade da gestão” dos assuntos relacionados ao futebol, embora a venda a Ratcliffe (71 anos) de 25% mantenha a família americana Glazer, à frente do United desde 2005, com o controle da propriedade do clube.

O presidente do Ineos, já envolvido no futebol como dono do Nice da França e do Lausanne-Sport da Suíça, desembolsou 1,250 bilhão de libras (R$ 7,726 bilhões na cotação atual) para entrar no capital do Manchester United, segundo a imprensa local.

Recentemente, Ratcliffe havia declarado que queria que o Manchester United, que vive um momento esportivo complicado, “recuperasse o lugar que lhe pertence”.

Os ‘Red Devils’ ocupam atualmente a oitava colocação do Campeonato Inglês, a 12 pontos do líder Arsenal.

No sábado, o time sofreu sua oitava derrota na competição em 18 rodadas, ao ser batido pelo West Ham por 2 a 0.

Na Liga dos Campeões, o United foi eliminado na fase de grupos como lanterna de sua chave, o que tirou a equipe também da disputa da Liga Europa.

O acordo para comprar parte do clube era um sonho antigo de Jim Ratcliffe, que quando começou a negociar pretendia uma aquisição completa.

A transação também não parece a melhor solução para grande parte da torcida, muito insatisfeita com a gestão dos Glazer na última década, em que o United assumiu um papel secundário na Inglaterra e na Europa.

Os torcedores reclamam da falta de investimentos para que o time se mantivesse competitivo.

Na Premier League, o último título do United foi na temporada 2012/2013.

