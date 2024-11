Fundador de partido antissistema da Itália pede nova votação

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/11/2024 - 18:01 Para compartilhar:

ROMA, 25 NOV (ANSA) – O comediante Giuseppe “Beppe” Grillo, fundador do partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), pediu nesta segunda-feira (25) que a votação ocorrida ontem (24) em uma assembleia constituinte da legenda italiana seja repetida.

No pleito, pouco mais de 60% dos eleitores votaram pela abolição do cargo de “garantidor” do M5S, que era ocupado por Grillo e responsável por “proteger os valores fundamentais da ação política” do movimento. Além disso, a votação reforçou o papel do ex premiê Giuseppe Conte como líder.

“Grillo iniciou uma tentativa extrema de sabotagem: pediu uma nova votação, invocando uma cláusula feudal que herdou do antigo estatuto. Dê-nos alguns dias e voltaremos a votar online as questões do Estatuto contestadas por Grillo”, escreveu o ex-chefe de governo nas redes sociais.

Danilo Toninelli, ex-ministro de Infraestrutura e Transportes da Itália e membro do M5S, afirmou que a solicitação de Grillo pode ser feita “dentro de cinco dias da publicação dos resultados das votações”.

“O dono da legenda é Beppe Grillo e quase certamente, não acho que ele esteja tão desanimado a ponto de não fazê-lo, tomará medidas legais e Conte será forçado a também nomear seu partido”, avaliou o político.

Uma das principais forças políticas de oposição na Itália, o partido viu que uma renovação ganhou força diante dos resultados de eleições regionais neste ano, que mostraram que, juntos, PD e M5S têm mais chances de fazer frente ao domínio da coalizão da premiê de direita Giorgia Meloni. (ANSA).