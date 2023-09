Fundador da São Paulo Oktoberfest, Walter Cavalheiro promove jantar com a presença de personalidades

Na 6ª edição da São Paulo Oktoberfest, o empresário Walter Cavalheiro promoveu um jantar no Espaço Gourmet Amazônia, localizado em Jardim Caravelas, onde reuniu grandes nomes da indústria e instituições alemãs. O evento celebrou a importância e grandiosidade dessas indústrias e instituições no Estado de São Paulo e em todo o país, além de marcar o início do festival.

Entre os convidados estavam personalidades importantes como o Embaixador e Chairman da Volkswagen, Alexander Seitz, o Presidente do VW Financial Services, Rodrigo Capuruço, diretores e líderes de outras empresas renomadas, bem como representantes políticos e culturais, assim como o Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

No seu discurso, Walter destacou a imensa capacidade do evento de unir pessoas, empresas e oportunidades, resultando numa ampliação e fortalecimento da representação das indústrias e instituições alemãs no Brasil, bem como uma maior representatividade das empresas e instituições brasileiras na Alemanha.

A parceria entre Brasil e Alemanha tem desempenhado um papel fundamental no mercado cultural, como demonstrado pela São Paulo Oktoberfest, um evento que celebra a cultura alemã e promove intercâmbio cultural entre os dois países.

A Oktoberfest é originária da cidade de Munique, na Alemanha, e é considerada uma das maiores festas populares do mundo. No entanto, nos últimos anos, ela vem ganhando destaque também no Brasil, principalmente em São Paulo, que abriga a maior comunidade de descendentes de alemães do país.

A realização da São Paulo Oktoberfest é fruto de uma parceria estratégica entre Brasil e Alemanha, que busca promover a cultura alemã e fortalecer as relações entre os dois países. Além disso, o evento também tem o objetivo de fomentar o turismo na cidade, atraindo visitantes nacionais e internacionais.

Segundo Walter, a parceria Brasil e Alemanha no mercado cultural se reflete em diversas áreas, como gastronomia, música, dança e artesanato. Durante a São Paulo Oktoberfest, é possível apreciar pratos típicos alemães, como joelho de porco, salsichas, chucrute e pretzels. Além disso, o evento conta com apresentações de bandas germânicas e grupos de dança folclórica, que encantam o público com suas performances.

Outro ponto de destaque da parceria é o intercâmbio cultural proporcionado pela São Paulo Oktoberfest. O evento traz artistas e grupos musicais descendentes de alemães, que têm a oportunidade de apresentar sua arte ao público brasileiro. Essa troca de experiências e conhecimentos enriquece a cena cultural de ambos os países.

Além disso, a São Paulo Oktoberfest estimula a produção artesanal, valorizando e promovendo o comércio de produtos típicos alemães. Essa valorização contribui para a preservação da cultura alemã e gera oportunidades de negócios para empreendedores. É uma união que traz benefícios para ambos os lados, enriquecendo a cena cultural e proporcionando experiências únicas para o público brasileiro e alemão.

Serviço

Data: 06 a 22 de outubro

Local: Complexo Ginásio Ibirapuera

Ingressos: Ticket360

