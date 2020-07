Fundador da Ricardo Eletro e filha são presos em operação contra sonegação

O empresário Ricardo Nunes, dono da Ricardo Eletro, e a filha dele foram presos na manhã desta quarta-feira (8). Ricardo Nunes foi preso no estado de São Paulo. Já Laura Nunes foi presa na região da Grande Belo Horizonte. O motivo da prisão foi uma operação contra sonegação fiscal movida pela Receita Federal e pelo Ministério Público de Minas Gerais. O irmão de Nunes foi alvo de buscas na operação.

De acordo com as investigações, a rede de varejo incluía o preço do ICMS nos valores dos produtos, mas não repassava ao governo. Segundo informações da Receita, cerca de R$ 400 milhões de reais foram sonegados ao longo de cinco anos.

