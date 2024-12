Fundador da rede espanhola de moda Mango morre em acidente

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/12/2024 - 14:40 Para compartilhar:

Isak Andic, 71 anos, fundador da rede espanhola de vestuário Mango, um dos maiores grupos de moda da Europa com quase 2.800 lojas, morreu neste sábado (14) em um acidente, anunciou a empresa.

“Com profundo pesar, lamentamos anunciar a morte inesperada de Isak Andic, nosso presidente não executivo e fundador da Mango, em um acidente neste sábado”, afirmou o CEO da empresa, Toni Ruiz, em um comunicado.

Segundo a imprensa espanhola, ele morreu em um acidente nas montanhas.

“Isak tem sido um exemplo para todos nós. Dedicou sua vida ao projeto da Mango, deixando uma marca indelével graças à sua visão estratégica, à sua liderança inspiradora e a seu compromisso inabalável com os valores que ele próprio implantou em nossa empresa”, acrescentou o comunicado.

A empresa não deu detalhes do acidente, mas segundo a imprensa, ele caiu na montanha enquanto caminhava com familiares perto de Barcelona.

A Mango foi fundada em 1984, quando Andic, de origem turca, abriu sua primeira loja no Paseo de Gracia, famosa rua comercial de Barcelona, com a ajuda do irmão mais velho, Nahman.

A rede consolidou-se como um dos principais grupos multinacionais de moda, com presença em mais de 120 mercados, cerca de 2.800 lojas e 15.500 colaboradores em todo o mundo, segundo seu site.

