Fundador da plataforma Telegram deixa temporariamente a França e segue para Dubai

O fundador do Telegram, Pavel Durov, acusado em Paris por cumplicidade em atividades criminosas, deixou a França neste sábado (15) com autorização judicial, informaram à AFP três fontes próximas ao caso, incluindo uma que revelou que ele segue para Dubai.

O juiz de instrução aceitou há vários dias o pedido de modificação das condições de controle judicial e autorizou que deixe a França por “várias semanas”, segundo uma fonte.

Durov “deixou a França esta manhã com autorização das autoridades”, confirmou outra fonte próxima ao caso.

Segundo uma terceira fonte, ele partiu do aeroporto de Bourget, perto de Paris, no final da manhã com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde fica a sede de sua empresa.

Uma porta-voz do Telegram se negou a comentar as informações.

O ano de 2024 foi marcado pela detenção de Durov e indiciamento no final de agosto por dois juízes franceses por uma série de delitos relacionados ao crime organizado. O empresário foi acusado, em termos gerais, de não atuar contra a divulgação de conteúdos criminosos na plataforma de mensagens.

Durov foi libertado sob controle judicial estrito, o que incluiu a obrigação de pagar uma fiança de 5 milhões de euros, assinar um termo na delegacia duas vezes por semana e a proibição de sair do território francês.

