Fundador da HBO, Charles Dolan morre aos 98 anos

Charles Dolan, fundador da HBO e dono de um império da mídia, morreu aos 98 anos de idade, de causas naturais.

A informação foi dada pela família ao “The Wall Street Journal”, que confirmou o falecimento.

Em 1972, Dolan lançou a Home Box Office, TV a cabo que, anos depois, viria a ser conhecida como a atual HBO.

Ele também fundou outras emissoras, como a Cablevision em 1983, a American Movie Classics em 1984 e o News 12 em 1993, com o objetivo de os assinantes sempre terem 24 horas de entretenimento e notícias disponíveis na TV.

De acordo com a Forbes, Dolan e sua família acumularam um patrimônio líquido de US$ 5,4 bilhões até o momento de sua morte.

Junto com seis filhos, ele possuía participações majoritárias na AMC Networks e nas empresas de entretenimento e esportes do Madison Square Garden, incluindo times esportivos como o New York Knicks e o New York Rangers.