Fundador da Festa do Peão de Barretos morre aos 92 anos

Antonio Renato Prata, pecuarista, fundador do clube “Os Independentes” e da Festa do Peão de Barretos, morreu neste sábado (12) aos 92 anos de idade em Presidente Prudente (SP). O atual presidente do clube “Os Independentes” fez uma homenagem emocionante ao idoso. O corpo será cremado em Londrina (PR).

“Foi um grande exemplo para todos nós, precursor do nosso clube e dos objetivos que carregamos até hoje em Os Independentes. Sempre será uma referência de profissionalismo, engajamento e vida. Fez muito por Barretos, por Os Independentes e pelo agronegócio nacional”, disse.

“Sempre arrojado, Pratinha foi um dos 20 jovens que fundaram Os Independentes em 15 de julho de 1955. Foi também o primeiro a exercer o mandato de presidente do então clube, por ser o autor da ideia inicial. Sempre ligado à pecuária e ao agronegócio, se tornou um dos mais tradicionais criadores de gado zebu do Brasil e também tinha paixão pelo cavalo quarto de milha”, disse o clube em comunicado oficial.

