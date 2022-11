Fundador da Echoenergia se associa à XP para lançar nova gestora e geradora de energia

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/11/2022 - 12:02 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – Fundador da geradora renovável Echoenergia e executivo experiente no setor de energia, Edgard Corrochano entrou em sociedade com a XP Inc. para criar uma nova gestora de investimentos em infraestrutura, a Newave Capital, que tem como primeiro projeto a estruturação de uma empresa de geração de energia.

A proposta da gestora, lançada nesta quarta-feira, é especializar-se no setor elétrico, com o diferencial de contar com uma equipe com profundo conhecimento técnico e experiência setorial.

A participação de cada sócio na gestora e valores de investimentos já realizados não foram informados.

“A sociedade com a XP traz à Newave Capital a robustez e governança necessárias desde seu nascimento, além de bastante capilaridade e acesso a toda a sua rede de investidores”, afirmou Corrochano, em nota.

Corrochano é fundador da Echoenergia, empresa que era uma das investidas da gestora britânica Actis no Brasil e foi vendida no ano passado à Equatorial Energia. Entre 2009 e 2017, foi CEO da Gamesa na América do Sul e membro do comitê executivo global da companhia, que posteriormente se fundiu à Siemens.

Já para a XP, o ingresso na Newave Capital, desde seu início, faz parte da estratégia do grupo de ter uma presença relevante no setor de infraestrutura brasileiro, disse Leon Goldberg, sócio da XP Inc..

“Temos certeza que é apenas o início de uma parceria de muito sucesso, que vai democratizar ainda mais o acesso de todos os investidores nesse tipo de produto”, afirmou Goldberg, em nota.

A primeira aposta é a estruturar uma geradora de energia renovável, a Newave Energia, que já recebeu capital proprietário dos sócios. A nova elétrica nasce com uma carteira de projetos proprietários, das fontes eólica e solar, de 2,5 gigawatts (GW).

(Por Letícia Fucuchima)

