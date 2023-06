Fundador da criptomoeda Terra é condenado em Montenegro por falsidade ideológica

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/06/2023 - 11:05 Compartilhe

A Justiça de Montenegro condenou, nesta segunda-feira (19), Do Kwon, o sul-coreano fundador da criptomoeda Terra, a quatro meses de prisão por falsificar documentos após sua prisão em posse de passaportes falsos.

O fundador da empresa Terraform Labs foi preso em março em um aeroporto deste pequeno país balcânico.

A Coreia do Sul e os Estados Unidos também pedem a extradição do empresário, cujo nome completo é Kwon Do-hyung, por seu papel na fraude vinculada ao colapso de sua empresa em 2022, que fez com que os investidores perdessem cerca de 40 bilhões de dólares (aproximadamente 208 bilhões de reais, na cotação da época) e abalou os mercados das criptomoedas.

No caso dos documentos falsos, um tribunal determinou que Do Kwon e seu diretor de finanças, presos ao mesmo tempo, eram “culpados por usar passaportes falsos” da Costa Rica, de acordo com um comunicado do tribunal.

Os dois homens também tinham passaportes belgas na bagagem com nomes diferentes, segundo a mesma fonte. O advogado de Do Kwon disse que não vai apelar da condenação.

Há poucos dias, no caso de extradição, a Justiça prorrogou sua prisão preventiva para seis meses.

Do Kwon fugiu da Coreia do Sul para Singapura após o colapso da Terraform Labs em maio de 2022. Em setembro, os promotores sul-coreanos pediram à Interpol que o incluísse em sua lista vermelha e revogaram seu passaporte.

As criptomoedas estão na mira das autoridades desde episódios como a quebra da FTX, uma de suas plataformas de negociação mais importantes, e das empresas americanas Silvergate e Signature.

