Fundación Mapfre doa R$ 1,1 mi a vítimas das chuvas no RS

A Fundacíon Mapfre, ligada ao grupo segurador espanhol, fará uma doação de R$ 1,1 milhão às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Os recursos serão destinados à compra de itens essenciais, como mantimentos e produtos de higiene, e a kits de higiene pessoal para as pessoas atingidas.

A distribuição será feita através da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, com o apoio de áreas de compras, sustentabilidade, assistência e voluntariado da entidade sem fins lucrativos.

“Nossas ações e esforços estão focados em apoiar as populações afetadas por essa tragédia sem precedentes na história do nosso país. Sabemos que, nesses momentos, as pessoas mais vulneráveis – especialmente mulheres, crianças e idosos – são as mais atingidas, e não mediremos esforços para ajudá-las”, diz em nota o CEO regional da Mapfre Brasil, Felipe Nascimento.

A seguradora tem adotado medidas emergenciais para atender aos clientes, como a prorrogação por dez dias de contratos de seguro que vencem entre os dias 1º e 10 de maio. A mudança se aplica tanto aos contratos quanto aos pagamentos, para permitir que os segurados continuem cobertos.

A companhia montou uma estratégia integrada para dar vazão ao volume elevado de aberturas de sinistros e pedidos de assistência.