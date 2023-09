Funcionários revelam a verdade sobre trabalhar em casa em pesquisa

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 21/09/2023 - 2:11 Compartilhe

Quer você ame ou odeie, não há como negar que trabalhar em casa se tornou uma consideração fundamental para quem procura emprego.

Ter pelo menos alguns dias de trabalho remoto quase se tornou uma expectativa para muitos trabalhadores no mundo pós-Covid, com as empresas enfrentando resistência dos funcionários ao tentar fazê-los retornar ao escritório em tempo integral.

É claro que os trabalhadores valorizam a flexibilidade que o trabalho a partir de casa oferece, mas estarão realmente a realizar o mesmo trabalho que fariam no escritório? Mais de 50.000 trabalhadores australianos participaram recentemente da pesquisa Great Aussie Debate do news.com.au.

Os participantes responderam a 50 perguntas, revelando suas opiniões sobre tudo, desde trabalho e política até usar o telefone no banheiro e usar shorts no escritório.

Uma das perguntas feitas foi se os participantes eram menos produtivos quando trabalhavam em casa. A maioria dos trabalhadores, 29,7%, disse que a sua produtividade dependia de como se sentiam no dia. No entanto, quase a mesma quantidade de entrevistados (29,2%) afirmou que eram “muito mais produtivos” quando trabalhavam em casa. Um número menor de pessoas, 22,4%, admitiu que era menos produtivo, sendo necessário fazer coisas como lavar roupa ao longo do dia.

Os homens eram mais propensos do que as mulheres a admitir que se esforçavam menos quando trabalhavam remotamente, sendo as pessoas com mais de 60 anos mais propensas a selecionar também esta opção.

Os trabalhadores mais jovens eram mais propensos a dizer que a sua produtividade dependia do dia e de como se sentiam, enquanto as pessoas na faixa etária dos 40-49 anos realizavam a maior parte do trabalho em casa.

Natascia Spadavecchia, gerente sênior de insights de RH, folha de pagamento e plataforma de engajamento de funcionários Employment Hero, disse que a pesquisa Great Aussie Debate revelou uma imagem “matizada” de nossa cultura de trabalho remoto.

Ela disse que a diferença entre funcionários mais jovens e mais velhos nas respostas ao trabalho em casa pode ser atribuída a diferenças geracionais.

“Curiosamente, o humor diário dos funcionários mais jovens influencia em grande parte a sua produtividade trabalhando em casa, enquanto os trabalhadores mais velhos admitem que, como regra geral, são menos produtivos em casa”, disse Spadavecchia.

“Este último decorre de diferenças geracionais na adaptação à tecnologia digital, da necessidade de se familiarizarem mais com configurações e estilos de trabalho remoto e da dependência de interações físico-sociais para se motivarem no trabalho. É justo dizer que os funcionários mais jovens estão mais sintonizados com a socialização digital.

“O primeiro reflete a realidade de que os níveis de produtividade dos funcionários podem flutuar, seja em casa ou no escritório, e é por isso que estamos vendo um aumento no número de empregadores que se concentram na produção e nos resultados e confiam em seu pessoal em vez de monitorar exatamente como ou quando. os funcionários estão trabalhando dia a dia.”

Ela questionou por que os funcionários não deveriam ser capazes de administrar seu tempo da melhor maneira que acharem adequado se estão atingindo todas as suas metas, observando que ter flexibilidade para realocar certas tarefas para um horário diferente onde os trabalhadores possam ter melhor desempenho deve ser visto como “ uma mudança positiva para melhores resultados de trabalho”.

A pesquisa também perguntou aos participantes sobre o abandono silencioso, uma tendência no local de trabalho que explodiu em popularidade este ano.

É essencialmente uma rejeição da ideia de que o trabalho deve assumir o controle da sua vida e que você, como funcionário, deve ir além em sua função.

Em vez disso, as pessoas que seguem a tendência são encorajadas a fazer o mínimo, desempenhando apenas as funções descritas na descrição do seu trabalho e se recusando educadamente a assumir mais responsabilidades fora delas ou a trabalhar mais horas do que o necessário.

No entanto, parece que a maioria dos trabalhadores pensa que embarcar no comboio da cessação silenciosa é demasiado arriscado , com 44,4% dizendo que nunca desistiram silenciosamente e que isso “prejudica demasiado a sua reputação”.





No entanto, ainda houve uma quantidade significativa de funcionários que admitiram ter feito isso no passado, com 11.000 dos 50.000 entrevistados afirmando que já haviam desistido silenciosamente antes.

Outras 4.500 pessoas revelaram que estavam desistindo silenciosamente agora, enquanto os outros 25,5% dos entrevistados nunca tinham ouvido falar do termo.

Os dados revelaram um cruzamento entre os actuais desistentes silenciosos e o trabalho remoto, sendo os primeiros mais propensos a admitir que são menos produtivos em casa (32%) do que aqueles que nunca desistiram silenciosamente (21%).

Os funcionários têm reavaliado as suas prioridades nos últimos anos, com Spadavecchia dizendo ao news.com.au que isto significa que um número cada vez maior de pessoas está estabelecendo mais limites entre o seu trabalho e a sua vida pessoal.

“Colocar limites no trabalho garante que as tarefas sejam concluídas, mas não invadam totalmente a vida doméstica ou pessoal dos funcionários, levando ao esgotamento”, disse ela.

“As pessoas são mais produtivas quando estão bem descansadas e podem fazer uma pausa e recarregar energias fazendo as coisas que amam.”

Ela disse que se os funcionários desistirem silenciosamente porque sua satisfação no trabalho diminuiu, então é essencial que seja aberta uma conversa entre o trabalhador e o empregador.

“Seja honesto consigo mesmo e com seu local de trabalho sobre onde você está em sua carreira, o que está funcionando para você e o que não está”, disse Spadavecchia.

“Suponha que você não seja desafiado ou sinta que seu desenvolvimento de habilidades ou trajetória profissional estagnou. Nesse caso, você pode se surpreender com a facilidade de solução para essas coisas se começar com uma conversa profissional, mas franca, com seu gerente ou empregador.”

