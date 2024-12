Funcionários públicos deixam prédios oficiais em província do sul da Síria, diz ONG

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/12/2024 - 16:29 Para compartilhar:

Funcionários da cidade síria de Sweida, incluindo o governador da província homônima, deixaram, nesta sexta-feira (6), edifícios e centros administrativos dessa localidade do sul do país, em plena ofensiva rebelde contra o regime do presidente Bashar al Assad, informou uma ONG.

O governador, os chefes da polícia e da prisão “deixaram seus escritórios em Sweida, e os combatentes locais tomaram alguns postos de controle na província”, assinalou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

