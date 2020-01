Funcionários dos EUA acreditam que Irã derrubou avião ucraniano por engano

Autoridades dos Estados Unidos acreditam que o Irã derrubou acidentalmente um avião ucraniano, matando todas as 176 pessoas a bordo, informou a mídia americana nesta quinta-feira.

A Newsweek, a CBS e a CNN citaram autoridades não identificadas dizendo que estão cada vez mais confiantes de que os sistemas iranianos de defesa aérea derrubaram acidentalmente a aeronave, com base em dados de satélite, radar e equipamentos eletrônicos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também disse nesta quinta-feira ter “suspeitas” sobre o acidente do avião ucraniano.

“Tenho minhas suspeitas”, disse Trump.

“Estava voando em um bairro bastante difícil e alguém poderia ter se enganado”, acrescentou.

“Algumas pessoas dizem que foi mecânico. Eu pessoalmente não acho que isso seja uma questão”, disse Trump, acrescentando que “algo muito terrível aconteceu”.

Autoridades iranianas disseram nesta quinta-feira que “não fazem sentido” os rumores de um ataque com míssil contra o avião ucraniano que caiu na quarta-feira no Irã e matou 176 pessoas.

“Vários voos nacionais e internacionais estavam no espaço iraniano ao mesmo tempo à mesma altura de 8.000 pés, e essa história do ataque com mísseis no avião não pode estar correta”, de acordo com um comunicado no site do ministério da Transporte do Irã.

“Esses rumores não fazem sentido”, acrescenta o texto, citando Ali Abedzadeh, presidente da Organização de Aviação Civil Iraniana (CAO) e vice-ministro de Transportes.

Abedzadeh reagiu aos rumores que circulam nas redes sociais, segundo os quais o Boeing 737 da Ukraine Airlines International teria sido atingido por um míssil lançado pela Guarda Revolucionária, o exército de elite iraniano.