Funcionários de hipermercado encontram lobo-guará em estacionamento no interior de SP

Cogitado para estampar a nova nota de R$ 200, um lobo-guará apareceu em um estacionamento de um hipermercado em São José do Rio Preto, no interior paulista. Os próprios funcionários do estabelecimento encontraram o animal nesta segunda-feira (3), conforme apuração do G1.

A aparição do animal do local pode ter sido motivada pela medida dos mercados e hipermercados ficarem fechados no último fim de semana. A atitude foi para evitar aglomerações nestes locais por conta do novo coronavírus.

O lobo estava entre os carrinhos do hipermercado. Ao avistar o animal os próprios funcionários fizeram o acompanhamento do animal até a polícia ambiental chegar ao local e fazer o resgate.

Veja também