Funcionários da Starbucks fazem greve em mais de 100 lojas nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2022 - 21:22 Compartilhe

O sindicato dos trabalhadores da Starbucks disse que baristas paralisaram atividades em 114 lojas da empresa com o objetivo de pressionar a empresa a negociar salários mais altos e melhores condições de trabalho. O movimento ocorreu em conjunto com o “Red Cup Day” da empresa, uma promoção anual em que a Starbucks distribui copos vermelhos reutilizáveis para marcar a temporada de festas. Os baristas entregavam aos clientes copos vermelhos do sindicato dos Trabalhadores da Starbucks fora das cafeterias.

A Starbucks Workers United, que recentemente começou a negociar com a empresa sobre salários e benefícios, disse que foi a maior ação nacional coordenada realizada pelo sindicato desde que foi formado no ano passado. O sindicato postou nas mídias sociais fotos de grupos segurando cartazes de greve fora de locais que incluíam Los Angeles, Filadélfia e Nova York.

Um porta-voz da Starbucks disse que a empresa está ciente das manifestações sindicais programadas em um pequeno número de suas lojas nos Estados Unidos e que respeitava o direito dos trabalhadores de protestar legalmente. “Continuamos comprometidos com todos os parceiros e continuaremos a trabalhar juntos, lado a lado, para tornar a Starbucks uma empresa que funciona para todos”, disse o porta-voz da Starbucks.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias