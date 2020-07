Funcionário que teve dedo decepado encontrado em esfiha após acidente de trabalho está abalado

Afastado do trabalho, um cozinheiro, de 55 anos, está abalado após ter seu dedo amputado enquanto cortava calabresa e realizava a limpeza do equipamento em um restaurante da capital paulista.

O caso que aconteceu na última semana chamou atenção depois que um menino, de 14 anos, encontrou o pedaço do dedo do funcionário dentro de uma esfiha, no último sábado (11), após pedido de delivery.

“Ele tinha ficado três meses sem trabalhar por causa dessa pandemia e voltou ao trabalho no fim de semana, aí foi fazer qualquer serviço que mandavam, aí aconteceu o acidente. Foi horrível, ele está muito abalado e tentando superar o que aconteceu”, disse uma mulher que atendeu ao celular do cozinheiro, mas preferiu não se identificar, conforme apuração do G1.

Apesar de trabalhar sem registro no estabelecimento, a mulher revelou que o dono do restaurante está prestando todo o apoio para o cozinheiro.

“Ele não tem registro, mas nesse sentido não temos o que falar, pois o dono da lanchonete está dando todo suporte que ele precisou até agora”, disse ela.

