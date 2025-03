Funcionário estrangeiro da ONU morre em bombardeio israelense em Gaza, afirma Hamas

Um funcionário estrangeiro da ONU morreu e outros cinco ficaram gravemente feridos nesta quarta-feira (19) em um bombardeio israelense na Faixa de Gaza, afirmou o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas.

“Um morto e cinco feridos graves entre os funcionários estrangeiros que trabalham para as instituições das Nações Unidas [foram] enviados ao hospital dos Mártires de Al Aqsa [em Deir al Balah], depois do bombardeio de sua base no centro” do território, disse o Ministério da Saúde de Gaza.

A AFP não conseguiu confirmar a informação com a ONU.

Nesta quarta-feira, a Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou a morte de 13 pessoas em novos bombardeios israelenses contra o território palestino desde a meia-noite.

Israel “efetuou vários bombardeios (…) que causaram a morte de 13 pessoas e deixaram dezenas de feridos, incluindo mulheres e crianças, em Khan Yunis (sul) e Cidade de Gaza”, declarou à AFP Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil.

Israel lançou na terça-feira uma onda de ataques de uma magnitude e violência sem precedentes desde a entrada em vigor de uma trégua em 19 de janeiro, com o objetivo de pressionar o movimento islamista Hamas a aceitar a libertação de todos os reféns.

Mais de 400 pessoas morreram nos bombardeios de terça-feira, segundo as autoridades de Gaza.

A trégua foi alcançada com a mediação do Catar, Egito e Estados Unidos mais de 15 meses depois do início da guerra em Gaza, desencadeada pelos ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023 contra Israel.

bur/az/cyj/mj/ila/zm/es/dd/aa