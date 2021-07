Funcionário é suspeito de roubar 200 celulares da Defensoria Pública da União

Imagens de câmeras de segurança registraram um funcionário terceirizado furtando 200 celulares da sede da Defensoria Pública da União (DPU), em Brasília. O crime ocorreu no dia 17 de fevereiro, mas as imagens só foram divulgadas nesta semana.

De acordo com o G1, a filmagem exibe o momento em que o homem colocou cinco caixas dentro de um carro. As investigações revelaram que as caixas estavam cheias de celulares. Inicialmente, o suspeito posicionou quatro caixas no porta-malas. Na sequência, ele saiu e voltou com mais uma, que também foi colocada no veículo.

O funcionário foi ouvido na última segunda-feira (05) pela Polícia Federal. De início, ele negou o crime, em seguida, preferiu ficar em silêncio ao ser confrontado com as imagens.

Os dispositivos roubados haviam sido doados à DPU pela Receita Federal. Os celulares seriam destinados a alunos da rede pública, participantes de um concurso de redação. Na casa do acusado, a Polícia Federal encontrou alguns aparelhos, além de câmeras fotográficas e um computador.

O suspeito atuava como montador de móveis no órgão, e foi afastado. A DPU acredita que ele se aproveitou da mudança e reorganização do depósito para cometer os crimes.

A DPU ainda relatou que, junto com a Polícia Federal, está fazendo o levantamento do material que foi apreendido e do que ainda falta ser recuperado.

