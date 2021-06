Funcionário do McDonald’s se demite de forma inusitada e viraliza

Um ex-funcionário do McDonald’s de Louisville, em Kentucky, nos Estados Unidos, se demitiu de forma inusitada e viralizou na web. O colaborador da empresa de fast-food decidiu abandonar o trabalho no meio do turno e deixou uma placa para os consumidores que entrassem no drive-thru.

Um morador de Louisville estava passando próximo da franquia e decidiu entrar no drive-thru da marca. Porém, ao chegar no equipamento para fazer seu pedido, ele se deparou com a seguinte mensagem: “Estamos fechados porque estou me demitindo e odeio esse trabalho”.

O cliente, não identificado, publicou a foto do acontecimento em seu Twitter e escreveu: “Falei com o pessoal deste McDonald’s hoje. Acontece que a placa foi colocada lá por um gerente do turno noturno que de repente saiu e deixou o trabalho durante a noite”.

Os internautas acharam o pedido de demissão um tanto quanto cômico. “Vou colocar esta placa na porta da frente do meu escritório amanhã de manhã”, comentou um usuário. “Lenda”, opinou um segundo internauta.

Seen at our local McDonald's pic.twitter.com/InhWzowlVm — Great Ape Dad 💪🏿🦍 💪🏾🐵 (@GreatApeDad) June 14, 2021

Veja também