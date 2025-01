Israel e o Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns em Gaza, confirmou um funcionário dos Estados Unidos nesta quarta-feira (15), poucos dias antes de o presidente Joe Biden deixar o governo.

O acordo, anunciado anteriormente por uma fonte familiarizada com as tratativas no Catar, ocorre após forte pressão de Biden para alcançar um pacto antes de Donald Trump assumir novamente a presidência em 20 de janeiro.

