Funcionário de hotel acusado de vender droga a Liam Payne se entrega à prisão

Ex-integrante do One Direction morreu no dia 16 de outubro de 2024, na Argentina, após cair na sacada do quarto onde estava hospedado

Cantor Liam Payne morreu no dia 16 de outubro de 2024, na Argentina Foto: Reprodução/Instagram