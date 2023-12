Funcionário de crematório encontra mulher de 90 anos viva após ser declarada morta

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/12/2023 - 3:36 Para compartilhar:

Um funcionário de um crematório da Grande Florianópolis teve o maior choque de sua vida quando foi ao necrotério de um hospital para recolher o corpo de uma mulher falecida de 90 anos, e descobrir que ela ainda estava viva, segundo relatos.

O terrível incidente ocorreu na cidade de São José no sábado, poucas horas depois que a equipe do hospital declarou a morte de Norma Silveira da Silva. A mulher foi colocada em um saco para cadáveres e enviada ao necrotério, onde o desavisado agente funerário fez a descoberta assustadora.

A nonagenária foi levada de volta para um quarto de hospital, mas ela estava comprovadamente morta na manhã de segunda-feira.

O filho de Norma e uma amiga da família compartilharam a história por meio das redes sociais do deputado estadual Sérgio Guimarães (União). Em um vídeo, eles detalharam como tudo aconteceu. Segundo eles, a idosa deu entrada no hospital na sexta-feira, 24, e, no sábado à noite, o filho Renato recebeu uma ligação de lá.

“O hospital me chamou e me comunicou que ela tinha falecido por volta de 23h40. Eu fiz a papelada toda, chamei a funerária, e quando eu estava em casa de madrugada, o rapaz da funerária me ligou dizendo que era para eu retornar ao hospital porque a minha mãe estava viva”, relembrou.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Santa Catarina informou que, segundo a direção do Hospital Regional Homero de Miranda Gomes, de São José, a paciente encontrava-se em tratamento paliativo dentro da unidade. Ainda de acordo com a pasta, a idosa permaneceu nas dependências da unidade de saúde durante toda a intercorrência.

“Informamos que foi aberto um processo de sindicância para apurar as responsabilidades diante do fato e notificado o Comitê de Ética Médica e à Comissão de óbito”, diz o texto. A secretaria não deu detalhes sobre qual foi a causa da morte da mulher.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias