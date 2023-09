Funcionário de alto escalão do Partido Comunista Chinês visitará o Brasil

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/09/2023 - 6:08 Compartilhe

Um funcionário de alto escalão do Partido Comunista da China vai liderar uma delegação que visitará Cuba, Brasil e Egito ainda em setembro, anunciou nesta terça-feira (11) a agência estatal de notícias Xinhua.

Li Xi, secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do partido, visitará os três países a convite do Partido Comunista de Cuba, do Partido dos Trabalhadores do Brasil e do Partido do Futuro da Nação do Egito.

Antes da viagem de 10 dias, Li participará no encontro de cúpula “G77 + China” em Havana, de 14 a 16 de setembro, como representante especial do presidente Xi Jinping.

O bloco de países em desenvolvimento têm 134 membros, que representam quase 80% da população mundial.

Li, 66 anos, é o membro de menos patente do Comitê Permanente do Politburo, o principal órgão de decisões do Partido Comunista Chinês.

pfc/oho/sn/lb/meb/zm/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias