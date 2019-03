Funcionário da Globo foi sequestrado na Arena Corinthians em 2015, diz site

Um funcionário da TV Globo foi sequestrado no estacionamento da Arena Corinthians em 2015, após o jogo entre Corinthians x Palmeiras – válido pelo Campeonato Paulista daquele ano. O caso, no entanto, só foi divulgado agora, quase quatro anos após o crime. As informações são do UOL.

Hélio de Lacerda, técnico de manutenção da emissora, foi ao estacionamento para comer um sanduíche nas barracas que ficam no entorno do estádio. Ele foi rendido por um grupo de criminosos e levado a um cativeiro em Itaquera, mesmo bairro do estádio, e espancado por horas. De acordo com testemunhas, os sequestradores buscavam um policial civil e confundiram o funcionário da Globo com o homem que procurava. A confusão só foi desfeita horas depois, quando colegas de trabalho foram levados ao cativeiro e provaram sua identidade com documentos.

Por conta das agressões, Hélio precisou passar por uma cirurgia de reconstrução do maxilar. Por medo, ele e os colegas de produção não registraram a ocorrência. Ele ainda é contratado da Globo e continuou indo aos estádios, mas desenvolveu problemas psicológicos que o fizeram parar de trabalhar em 2017. Agora, ele entrou no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para obter o benefício de auxílio-acidente, uma quantia paga mensalmente a quem tem a capacidade de trabalho reduzida por um acidente enquanto trabalhava.

Procurado pelo UOL, o Corinthians desconhece o incidente. “O Sport Club Corinthians Paulista desconhece os fatos e nenhuma autoridade jamais intimou ou citou a agremiação acerca da ocorrência mencionada pela reportagem”, disse o clube em nota.