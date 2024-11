Funcionário da CIA é acusado de vazar planos israelenses contra o Irã

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/11/2024 - 13:58 Para compartilhar:

Um funcionário da CIA foi acusado pelo vazamento de documentos confidenciais dos Estados Unidos sobre os planos de Israel para responder a um ataque do Irã, informou o The New York Times nesta quarta-feira (13).

Asif Rahman, que trabalhava no exterior para a Agência Central de Inteligência, foi preso pelo FBI na terça-feira, no Camboja, e deve comparecer a um tribunal federal na ilha americana de Guam na quinta-feira, informou o jornal citando documentos judiciais e fontes próximas ao caso.

O veículo acrescentou que Rahman, que tinha autorização de segurança de alto nível, foi acusado no estado americano da Virgínia, na semana passada, por dois crimes de retenção e transmissão intencional de dados de inteligência nacional.

O Irã lançou cerca de 200 mísseis balísticos contra Israel em 1º de outubro, em represália aos assassinatos de figuras importantes dos grupos islamistas Hamas e Hezbollah, apoiados por Teerã.

Israel respondeu atacando alvos militares no Irã no final de outubro.

Os documentos confidenciais, que foram divulgados no aplicativo Telegram pelo perfil Middle East Spectator, descrevem os preparativos israelenses para um possível ataque, mas não identificam alvos específicos.

