Funcionário da Boeing diz que 737 Max foi feito por palhaços

NOVA YORK, 10 JAN (ANSA) – A Boeing divulgou nesta sexta-feira (10) mensagens internas de funcionários que fazem críticas sobre o desenvolvimento da aeronave 737 MAX, modelo envolvido em dois acidentes na Etiópia e na Indonésia que deixaram 346 mortos. Segundo divulgou o jornal americano “The New York Times”, a conversa aconteceu por e-mail e mensagens instantâneas e inclui diálogos que falam que o avião foi “projetado por palhaços e supervisionado por macacos”.

As conversas dos funcionários foram enviadas pela própria Boeing para o Congresso dos Estados Unidos e para a agência reguladora dos EUA (FAA, na sigla em inglês) Em uma das mensagens, um funcionário admite a um colega que não deixaria a família voar na aeronave 737 Max. “Ainda não fui perdoado por Deus pelo que escondi no ano passado”, escreveu outro funcionário, em conversa datada de 2018.

As operações do 737 MAX foram suspensas após a queda de um jato da Ethiopian Airlines ter matado 157 pessoas perto de Adis Abeba, na Etiópia, em 10 de março de 2019. Antes disso, no dia 29 de outubro de 2018, um acidente parecido com a Lion Air já havia custado as vidas de 189 indivíduos na Indonésia. Tanto no caso da Ethiopian como no da Lion Air há indícios de que os computadores de bordo falharam. As tragédias desencadearam uma crise na empresa, resultando na demissão do presidente executivo da Boeing, Dennis Muilenburg. (ANSA)