Funcionária é demitida por dançar com Neymar em show de Thiaguinho

Após viralizar nas redes sociais dançando com Neymar na ‘Tardezinha’, evento promovido pelo cantor Thiaguinho, no domingo, 2, em Niterói, no Rio de Janeiro, a esteticista Grazi Rodrigues foi demitida por ter interagido com o craque PSG durante o trabalho. Ela estava trabalhando para uma empresa que terceiriza serviços de limpeza, controle de acesso, zeladoria e recepção.

Em suas redes sociais, Grazi detalhou o que aconteceu. “Estava trabalhando, tinha regras a seguir, não podia incomodar os famosos ou algo do tipo. Só que diferente do que muitos dizem, ao chegar no camarote, o grande jogador, conhecido como menino Ney, o homem da confusão, foi o oposto de tudo que falam. Desde o momento [em que chegou], foi super simpático e carinhoso comigo”, relatou.

“Ele veio até a mim, nos abraçamos, ele pegou meu celular e tirou uma selfie. Horas depois eu estava falando com Thiago Gagliasso, outro super simpático que ria e brincava o tempo todo, quando do nada o Neymar veio e me tirou para dançar. Cara, era o Neymar”.

“Então fui, o homem abriu uma roda, quebrando todo protocolo para dançar comigo. Fui dispensada minutos depois, depois de 10 horas trabalhadas, porque conhecia as regras, mas uma coisa é certa… eu dancei com o menino Ney. Sabia que não podia, porque estava trabalhando, e mesmo não sendo carteira assinada, regras são regras, mas também não podia deixar passar essa oportunidade. Tudo na vida tem um preço, mas na vida existe oportunidade que não volta mais, e, sim, eu aproveitei a minha oportunidade”, completou.

Assista ao vídeo de Neymar dançando com a funcionária:

