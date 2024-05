Funcionária de McDonald’s é flagrada secando esfregão sujo no aquecedor de batatas fritas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 15:49 Para compartilhar:

Uma funcionária de uma loja do McDonald’s foi flagrada secando com um esfregão sujo o aquecedor de batatas fritas. O caso ocorreu no subúrbio de Booval, na cidade de Ipswich, em Queensland, na Austrália. As informações são do “Daily Mail Austrália”.

A mulher foi vista segurando a parte móvel do esfregão e passando na lâmpada de aquecimento, a poucos centímetros da montanha de batatas fritas prestes a serem servidas aos clientes do estabelecimento.

Nas redes sociais, alguns internautas repreenderam a ação da funcionária por não seguir os procedimentos de saúde e segurança do restaurante. “Essa é a coisa mais estúpida que já vi neste ano. Tem que rasgar o certificado de procedimentos de higiene e segurança alimentar dessa mulher”, comentou um usuário.

Por outro lado, outros acharam graça na cena. “Então é daí que vem o sabor?”, brincou um. “Aposto que o esfregão está mais quente que as batatas fritas”, disse outro.

Os representantes do McDonald’s na Austrália lamentaram o ocorrido e ressaltaram que tratou-se de um caso isolado, pois a empresa é “extremamente comprometida” com a segurança alimentar. Também destacou que a funcionária foi repreendida, mas não demitida.